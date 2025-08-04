Удар рф по Никопольщине: есть раненые и разрушения
Киев • УНН
российские войска атаковали Никопольский район 3 и 4 августа, используя дроны и артиллерию. Три человека получили ранения, повреждено транспортное предприятие.
В воскресенье, 3 августа, и в понедельник, 4 августа, россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Они использовали FPV-дроны, сбрасывали боеприпасы с БПЛА и обстреливали из артиллерии. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Под вражескими ударами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады. Ранения получили три человека, все доставлены в больницу.
Женщины 40 и 46 лет – в состоянии средней тяжести
Он уточнил, что из-за артиллерийского обстрела Марганца, который произошел вчера вечером, повреждено транспортное предприятие. В то же время Силы обороны уничтожили в небе над областью 2 беспилотника.
Напомним
В ночь на 4 августа российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами, повреждены радиорынок и недействующее общежитие