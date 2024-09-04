Удар рф по Львову: мер розповів про загиблих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Львів загинуло семеро мирних жителів. Мер міста Андрій Садовий повідомив імена та вік загиблих, серед яких була 7-річна дівчинка.
Власлідок атаки рф на Львів загинуло семеро людей- чоловік, п'ятеро жінок та дівчинка 7 років, повідомив у середу мер міста Андрій Садовий, передає УНН.
Деталі
Як написав Садовий, сьогодні Львів втратив сімох своїх жителів:
- Базилевич Емілія -7 років;
- Базилевич Дарина - 18 років;
- Базилевич Ярина - 21 рік;
- Базилевич Євгенія - 43 роки;
- Демидова Ірина - 52 роки;
- Погорецький Олександр - 54 роки;
- Арабський Юрій - 55 років.
Доповнення
У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок атаки на місто, жертвами якої стали семеро людей.