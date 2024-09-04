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Удар рф по Львову: мер розповів про загиблих

Київ • УНН

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Внаслідок російської атаки на Львів загинуло семеро мирних жителів. Мер міста Андрій Садовий повідомив імена та вік загиблих, серед яких була 7-річна дівчинка.

Власлідок атаки рф на Львів загинуло семеро людей- чоловік, п'ятеро жінок та дівчинка 7 років, повідомив у середу мер міста Андрій Садовий, передає УНН

Деталі 

Як написав Садовий, сьогодні Львів втратив сімох своїх жителів:

  •  Базилевич Емілія -7 років; 
  • Базилевич Дарина - 18 років; 
  • Базилевич Ярина - 21 рік;
  • Базилевич Євгенія - 43 роки;
  •  Демидова Ірина - 52 роки;
  • Погорецький Олександр - 54 роки;
  • Арабський Юрій - 55 років.

Доповнення

У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок атаки на місто, жертвами якої стали семеро людей. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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