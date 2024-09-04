Удар рф по Львову: мэр рассказал о погибших: мэр рассказал о погибших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Львов погибли семь мирных жителей. Мэр города Андрей Садовый сообщил имена и возраст погибших, среди которых была 7-летняя девочка.
В результате атаки рф на Львов погибли семь человек- мужчина, пять женщин и девочка 7 лет, сообщил в среду мэр города Андрей Садовый, передает УНН.
Детали
Как написал Садовый, сегодня Львов потерял семерых своих жителей:
- Базилевич Эмилия -7 лет
- Базилевич Дарья - 18 лет
- Базилевич Ярина - 21 год
- Базилевич Евгения - 43 года
- Демидова Ирина - 52 года
- Погорецкий Александр - 54 года
- Арабский Юрий - 55 лет
Дополнение
Во Львове объявили 5 сентября Днем траура в память о погибших в результате атаки на город, жертвами которой стали семь человек.