Удар рф по Львову: мэр рассказал о погибших: мэр рассказал о погибших

В результате атаки рф на Львов погибли семь человек- мужчина, пять женщин и девочка 7 лет, сообщил в среду мэр города Андрей Садовый, передает УНН.

Детали

Как написал Садовый, сегодня Львов потерял семерых своих жителей:

Базилевич Эмилия -7 лет

Базилевич Дарья - 18 лет

Базилевич Ярина - 21 год

Базилевич Евгения - 43 года

Демидова Ирина - 52 года

Погорецкий Александр - 54 года

Арабский Юрий - 55 лет

Дополнение



Во Львове объявили 5 сентября Днем траура в память о погибших в результате атаки на город, жертвами которой стали семь человек.