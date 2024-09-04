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Завтра у Львові День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки​​

Завтра у Львові День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки​​

Київ • УНН

 • 26714 перегляди

У Львові 5 вересня оголошено Днем жалоби за сімома загиблими внаслідок російської атаки. Рятувальники врятували 12 людей, 64 звернулися до лікарень, серед них 8 дітей.

У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок атаки на місто, жертвами якої стали семеро людей. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН

"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто", - написав Садовий у Telegram. 

Рятувальники завершили пошукові роботи. З-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей. Семеро людей загинули.

Наразі, за даними Садового, після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей. 

У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками04.09.24, 12:10 • 52093 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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