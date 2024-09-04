Завтра у Львові День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки
Київ • УНН
У Львові 5 вересня оголошено Днем жалоби за сімома загиблими внаслідок російської атаки. Рятувальники врятували 12 людей, 64 звернулися до лікарень, серед них 8 дітей.
У Львові оголосили 5 вересня Днем жалоби в пам'ять про загиблих внаслідок атаки на місто, жертвами якої стали семеро людей. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.
"Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто", - написав Садовий у Telegram.
Рятувальники завершили пошукові роботи. З-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей. Семеро людей загинули.
Наразі, за даними Садового, після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей.
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