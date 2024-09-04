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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове завтра День траура по погибшим в результате российской атаки

Во Львове завтра День траура по погибшим в результате российской атаки

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 10:33  •  22314 просмотра

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Во Львове 5 сентября объявлен Днем траура по семи погибшим в результате российской атаки. Спасатели спасли 12 человек, 64 обратились в больницы, среди них 8 детей.

Во Львове объявили 5 сентября Днем траура в память о погибших в результате атаки на город, жертвами которой стали семь человек. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН

«Мы объявляем День траура во Львове в четверг, 5 сентября, в память обо всех погибших в результате российской атаки на наш город», - написал Садовый в Telegram. 

Спасатели завершили поисковые работы. Из-под завалов им удалось спасти 12 человек. Семь человек погибли.

Сейчас, по данным Садового, после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей. 

У Львові від ракетного удару загинула мати з трьома доньками4 сентября 2024, 09:10 • 44350 просмотров

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