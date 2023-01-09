Удар по ринку на Харківщині: в ОП показали наслідки атаки рашистів

Цитата

"Харківщина, смт Шевченкове. Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно, з ракетних систем С-300. Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди", - повідомив Тимошенко у понеділок, 9 січня, у Telegram.

Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби, додав представник ОП.

Доповнення

Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня.