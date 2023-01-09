Удар по ринку на Харківщині: в ОП показали наслідки атаки рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав наслідки ворожого ракетного удару по ринку на Харківщині, пише УНН.
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"Харківщина, смт Шевченкове. Окупанти обстріляли місцевий ринок, імовірно, з ракетних систем С-300. Вже відомо про 7 постраждалих. Серед них є дитина. Під завалами можуть залишатися люди", - повідомив Тимошенко у понеділок, 9 січня, у Telegram.
Триває рятувальна операція, працюють екстрені служби, додав представник ОП.
Доповнення
Російські окупанти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині 9 січня.