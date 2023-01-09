Удар по рынку в Харьковской области: в ОП показали последствия атаки рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко показал последствия вражеского ракетного удара по рынку в Харьковской области, пишет УНН.
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"Харьковская область, пгт Шевченково. Оккупанты обстреляли местный рынок, предположительно, из ракетных систем С-300. Уже известно о 7 пострадавших. Среди них есть ребенок. Под завалами могут оставаться люди", - сообщил Тимошенко в понедельник, 9 января, в Telegram.
Продолжается спасательная операция, работают экстренные службы, добавил представитель ОП.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области 9 января.