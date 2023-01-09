рашисти завдали ракетний удар по ринку на Харківщині: 7 поранених, серед них дитина

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"Ворог знову завдає ракетні удари по Харківщині. У смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку", - повідомив Синєгубов.

Деталі

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка", - зазначив він.

На місці працюють усі екстрені служби, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Під вогнем російських окупантів минулої доби було два райони Харківської області, є руйнування.