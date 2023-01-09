Харківщину ворог обстріляв у двох районах, є руйнування - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Під вогнем російських окупантів минулої доби було два райони Харківської області, є руйнування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів", - повідомив Синєгубов.
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Зокрема, за даними голови ОВА, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.
У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок, зазначив Синєгубов.
Протягом доби постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.
"На лінії зіткнення Сили оборони України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
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