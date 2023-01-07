Внаслідок російської ракетної атаки у Мерефі загинув 50-річний чоловік

Цитата

"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік. Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення!", - написав він.

Доповнення

Російські загарбники завдають ударів по Харкову та області. Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у Мерефі.