Внаслідок російської ракетної атаки у Мерефі загинув 50-річний чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Внаслідок російської ракетної атаки у Мерефі на Харківщині загинув 50-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік. Навіть на Різдво ворог не припиняє терор мирного населення!", - написав він.
Доповнення
Російські загарбники завдають ударів по Харкову та області. Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у Мерефі.