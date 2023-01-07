В результате российской ракетной атаки в Мерефе погиб 50-летний мужчина

Цитата

"По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате ударов оккупантов в Мерефе погиб 50-летний мужчина. Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!", - написал он.

Дополнение

Российские захватчики наносят удары по Харькову и области. Зафиксировано два “прилета” вражеских ракет в Мерефе.