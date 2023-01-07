Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет у Мерефі, є постраждалий - Харківська ОВА

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“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, — зазначив він.

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Синєгубов також додав, що зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, є один постраждалий.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли Харківську область.