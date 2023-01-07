Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе, есть пострадавший - Харьковская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Российские захватчики наносят удары по Харькову и области. Зафиксировано два “прилета” вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!”, — отметил он.
Детали
Синегубов также добавил, что зафиксировано два “прилета” вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший.
На месте работают спасатели.
Напомним
Оккупанты обстреляли Харьковскую область.