Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе, есть пострадавший - Харьковская ОВА

Цитата

“Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!”, — отметил он.

Детали

Синегубов также добавил, что зафиксировано два “прилета” вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший.

На месте работают спасатели.

Напомним

Оккупанты обстреляли Харьковскую область.