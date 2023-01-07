Окупанти обстріляли Харківську область
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Російські загарбники продовжують терор мирного населення прикордонних міст Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Синєгубов зазначив, що також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.
Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив він.
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