Окупанти обстріляли Харківську область

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Синєгубов зазначив, що також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив він.

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У Харкові судитимуть чергового прихильника “руського міра”.