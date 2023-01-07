Оккупанты обстреляли Харьковскую область

Детали

Синегубов отметил, что также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил он.

Напомним

В Харькове будут судить очередного сторонника “русского мира”.