Оккупанты обстреляли Харьковскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Российские захватчики продолжают террор мирного населения приграничных городов Харьковщины. За прошедшие сутки враг обстреливал Купянск, Волчанск и Двуречную. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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Синегубов отметил, что также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил он.
Напомним
В Харькове будут судить очередного сторонника “русского мира”.