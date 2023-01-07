У Харкові судитимуть чергового прихильника “руського міра”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. З початку повномасшабного вторгнення росії на територію України мешканець Харкова систематично підтримував на просторах Інтернету дії рф, інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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За даними дізнання встановлено, що з початку повномасшабного вторгнення країни-агресора на територію України мешканець Харкова систематично підтримував на просторах Інтернету дії рф.
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова направлено до суду обвинувальний акт стосовно 64-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
На власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі колаборант розміщував проросійські пости. Серед основних “меседжів” — “Победа будет за нами. Это российская земля и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет”.
Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
Нагадаємо
Затримано мешканця села Чорнобаївка Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.