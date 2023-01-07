В Харькове будут судить очередного сторонника "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины житель Харькова систематически поддерживал на просторах Интернета действия рф, информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным дознания установлено, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора на территорию Украины житель Харькова систематически поддерживал на просторах Интернета действия рф.
Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова направлено в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
На собственной странице в запрещенной в Украине социальной сети коллаборант размещал пророссийские посты. Среди основных “месседжей” — “Победа будет за нами. Это российская земля и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет”.
Дело будет рассматриваться в Коминтерновском районном суде г. Харькова.
Напомним
Задержан житель села Чернобаевка Херсонской области, который во время оккупации призывал местных участвовать в псевдореферендуме.