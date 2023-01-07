В Харькове будут судить очередного сторонника "русского мира"

Детали

По данным дознания установлено, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора на территорию Украины житель Харькова систематически поддерживал на просторах Интернета действия рф.

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова направлено в суд обвинительный акт в отношении 64-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

На собственной странице в запрещенной в Украине социальной сети коллаборант размещал пророссийские посты. Среди основных “месседжей” — “Победа будет за нами. Это российская земля и другого выбора, кроме как освободить её, у нас нет”.

Дело будет рассматриваться в Коминтерновском районном суде г. Харькова.

Напомним

Задержан житель села Чернобаевка Херсонской области, который во время оккупации призывал местных участвовать в псевдореферендуме.