Харьковскую область враг обстрелял в двух районах, есть разрушения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Под огнем российских оккупантов за прошедшие сутки было два района Харьковской области, есть разрушения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов", - сообщил Синегубов.
Детали
В частности, по данным главы ОВА, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Меловое, Первомайское и другие населенные пункты области.
В Купянске в результате вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом, отметил Синегубов.
В течение суток пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.
"На линии соприкосновения Силы обороны Украины надежно держат позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои", - сообщил глава ОГА.
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