Харьковскую область враг обстрелял в двух районах, есть разрушения - ОВА

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"За прошедшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов", - сообщил Синегубов.

Детали

В частности, по данным главы ОВА, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Меловое, Первомайское и другие населенные пункты области.

В Купянске в результате вражеских ударов повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района из-за обстрелов разрушен частный жилой дом, отметил Синегубов.

В течение суток пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.

"На линии соприкосновения Силы обороны Украины надежно держат позиции и ведут с оккупантами ожесточенные бои", - сообщил глава ОГА.

Дополнение

В результате российской ракетной атаки в Мерефе погиб 50-летний мужчина.