рашисты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области: 7 раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области, известно о 7 раненых, среди них - ребенок, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковской области. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", - сообщил Синегубов.
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"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадало 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - отметил он.
На месте работают все экстренные службы, добавил глава ОВА.
Дополнение
Под огнем российских оккупантов за прошедшие сутки было два района Харьковской области, есть разрушения.