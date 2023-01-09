рашисты нанесли ракетный удар по рынку в Харьковской области: 7 раненых, среди них ребенок

Цитата

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковской области. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", - сообщил Синегубов.

Детали

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадало 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - отметил он.

На месте работают все экстренные службы, добавил глава ОВА.

Дополнение

Под огнем российских оккупантов за прошедшие сутки было два района Харьковской области, есть разрушения.