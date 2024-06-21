Удар по продуктовому складу в Кривому Розі завдали балістичною ракетою “Іскандер-М” - Вілкул
Київ • УНН
Двоє чоловіків були поранені, коли російські окупанти обстріляли продовольчі склади в Кривому Розі балістичною ракетою "Іскандер-М".
Окупанти балістичною ракетою "Іскандер-М" атакували продуктові склади у Кривому Розі. Поранень зазнали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
Деталі
Високоточні" покидьки балістичною ракетою "Іскандер-М" атакували продуктові склади у Кривому Розі. Двоє поранених – чоловік 64 роки (сторож) легкий, садини, надано допомогу на місці. Хлопця 22 роки, госпіталізовано до лікарні, не важкий
Він зазначив, що зазвичай на цих складах багато працівників, але через відключення електроенергії сьогодні людей відпустили раніше.
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