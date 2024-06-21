Оккупанты баллистической ракетой "Искандер-М" атаковали продуктовые склады в Кривом Роге. Ранения получили двое мужчин. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, пишет УНН.

Детали

Высокоточные "отбросы баллистической ракетой" Искандер-М " атаковали продуктовые склады в Кривом Роге. Двое раненых-человек 64 года (сторож) легкий, садины, оказана помощь на месте. Парня 22 года, госпитализирован в больницу, не тяжелый - сообщил Вилкул.

Он отметил, что обычно на этих складах много работников, но из-за отключения электроэнергии сегодня людей отпустили раньше.

А выбитые окна в школе и домах мы восстановим. Главное, что все цели - добавил Вилкул.

Напомним

В течение суток, 21 июня, российские военные 15 раз атаковали Днепропетровщину, используя артиллерию и дроны-камикадзе.