Удар по Кременчуку: друга ракета влучила у завод
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Одна з двох ракет, які російські окупанти випустили по Кременчуку, влучила на територію "Кременчуцького заводу дорожніх машин ("Кредмаш")". Про це у коментарі Суспільному повідомив голова наглядової ради установи Микола Данилейко, передає УНН.
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За наданою інформацією, серед працівників поранених немає. Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху, розповів голова.
Завод припинив випускати військову техніку та запчастини з 1989-го року.
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Як писав УНН, окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому в Курській області.
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що окупанти випустили дві ракети по Кременчуку на Полтавщині. Друга з них потрапила у міський стадіон.
Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці загинуло щонайменше 20 людей.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.