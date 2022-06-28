Удар по Кременчуку: друга ракета влучила у завод

Деталі

За наданою інформацією, серед працівників поранених немає. Розбита, зокрема, будівля, а на території заводу лишилася вирва від вибуху, розповів голова.

Завод припинив випускати військову техніку та запчастини з 1989-го року.

Доповнення

Як писав УНН, окупанти вдарили по торговельно-розважальному центру у Кременчуці ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому в Курській області.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що окупанти випустили дві ракети по Кременчуку на Полтавщині. Друга з них потрапила у міський стадіон.

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці загинуло щонайменше 20 людей.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.