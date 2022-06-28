Удар по Кременчугу: вторая ракета попала в завод
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Одна из двух ракет, которые российские оккупанты выпустили по Кременчугу, попала на территорию "Кременчугского завода дорожных машин ("Кредмаш")". Об этом в комментарии Суспильному сообщил председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает УНН.
Детали
По предоставленной информации, среди работников раненых нет. Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва, рассказал председатель.
Завод прекратил выпускать военную технику и запчасти с 1989 года.
Дополнение
Как писал УНН, оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу на Полтавщине. Вторая из них попала в городской стадион.
В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге погибло по меньшей мере 20 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.