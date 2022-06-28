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Удар по Кременчугу: вторая ракета попала в завод

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Одна из двух ракет, которые российские оккупанты выпустили по Кременчугу, попала на территорию "Кременчугского завода дорожных машин ("Кредмаш")". Об этом в комментарии Суспильному сообщил председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает УНН.

Детали

По предоставленной информации, среди работников раненых нет. Разбито, в частности, здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва, рассказал председатель.

Завод прекратил выпускать военную технику и запчасти с 1989 года.

Дополнение

Как писал УНН, оккупанты ударили по торгово-развлекательному центру в Кременчуге ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу на Полтавщине. Вторая из них попала в городской стадион.

В результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” в Кременчуге погибло по меньшей мере 20 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.

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