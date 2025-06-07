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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
15:01 • 22101 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

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Удар КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено будинки та дитсадок

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Російська атака КАБами призвела до загибелі місцевого жителя у Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено п'ять приватних будинків та дитячий садок.

Удар КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено будинки та дитсадок

Внаслідок удару російських терористів по Дніпропетровщині загинув чоловік. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, трагедія сталася у Межівській громаді Синельниківського району.

Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким

- написав Лисак.

Він додав, що серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок.

Нагадаємо

Напередодні вночі Дніпропетровщина пережила комбіновану атаку. Збито 6 ракет та 27 БпЛА. У Дніпрі поранені дві жінки, пошкоджені інфраструктура, підприємство та навчальний заклад. У Павлограді понівечені підприємство та будинки.

У Дніпрі підірвали авто прокурора: затримано агентів рф, що скоїли теракт07.06.25, 17:32 • 3738 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дніпропетровська область
Tesla
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