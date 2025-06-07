Удар КАБами по Дніпропетровщині: загинув чоловік, пошкоджено будинки та дитсадок
Київ • УНН
Російська атака КАБами призвела до загибелі місцевого жителя у Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджено п'ять приватних будинків та дитячий садок.
Внаслідок удару російських терористів по Дніпропетровщині загинув чоловік. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, трагедія сталася у Межівській громаді Синельниківського району.
Там, через атаку росіян КАБами, загинув місцевий. Співчуття рідним і близьким
Він додав, що серед пошкоджень – 5 приватних будинків і дитячий садок.
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Напередодні вночі Дніпропетровщина пережила комбіновану атаку. Збито 6 ракет та 27 БпЛА. У Дніпрі поранені дві жінки, пошкоджені інфраструктура, підприємство та навчальний заклад. У Павлограді понівечені підприємство та будинки.
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