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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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У Дніпрі підірвали авто прокурора: затримано агентів рф, що скоїли теракт

Київ • УНН

 • 2270 перегляди

СБУ та Нацполіція оперативно затримали двох агентів російських спецслужб, причетних до підриву авто співробітника прокуратури у Дніпрі. Посадовець отримав легкі тілесні ушкодження.

У Дніпрі підірвали авто прокурора: затримано агентів рф, що скоїли теракт

У Дніпрі підірвали авто співробітника прокуратури. Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали двох агентів російських спецслужб, які вчинили теракт, передає УНН.

Деталі

Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі.

Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких рф завербувала через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Автівка вибухнула в Одеській області, є жертва06.06.25, 18:27 • 2130 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Дніпро (місто)
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