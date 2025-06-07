У Дніпрі підірвали авто прокурора: затримано агентів рф, що скоїли теракт
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція оперативно затримали двох агентів російських спецслужб, причетних до підриву авто співробітника прокуратури у Дніпрі. Посадовець отримав легкі тілесні ушкодження.
У Дніпрі підірвали авто співробітника прокуратури. Правоохоронці "по гарячих слідах" затримали двох агентів російських спецслужб, які вчинили теракт, передає УНН.
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Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі.
Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.
Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких рф завербувала через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".
Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту.
Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах рф.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
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