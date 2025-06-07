В Днепре взорвали авто прокурора: задержаны агенты рф, совершившие теракт

В Днепре подорвали авто сотрудника прокуратуры. Правоохранители "по горячим следам" задержали двух агентов российских спецслужб, которые совершили теракт, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины и Национальная полиция за считанные часы установили и задержали двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня этого года совершили теракт в Днепре.

Установлено, что они причастны к подрыву самодельного взрывного устройства (СВУ) под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры. В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено. По данным медиков, сейчас жизни прокурора ничего не угрожает.

Как установило расследование, вражескими агентами оказались 2 мужчин, которых рф завербовала через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Сначала их задачей было установить слежку за "потенциальной целью" и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта.

Сейчас оба задержанных дают правоохранителям обличительные показания на своего куратора и подрывную работу в интересах рф.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Автомобиль взорвался в Одесской области, есть жертва