В Днепре взорвали авто прокурора: задержаны агенты рф, совершившие теракт
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция оперативно задержали двух агентов российских спецслужб, причастных к подрыву авто сотрудника прокуратуры в Днепре. Чиновник получил легкие телесные повреждения.
В Днепре подорвали авто сотрудника прокуратуры. Правоохранители "по горячим следам" задержали двух агентов российских спецслужб, которые совершили теракт, передает УНН.
Детали
Служба безопасности Украины и Национальная полиция за считанные часы установили и задержали двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня этого года совершили теракт в Днепре.
Установлено, что они причастны к подрыву самодельного взрывного устройства (СВУ) под автомобилем одного из сотрудников местной прокуратуры. В результате этого преступления правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство полностью уничтожено. По данным медиков, сейчас жизни прокурора ничего не угрожает.
Как установило расследование, вражескими агентами оказались 2 мужчин, которых рф завербовала через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
Сначала их задачей было установить слежку за "потенциальной целью" и отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. Далее, по указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора и осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта.
Сейчас оба задержанных дают правоохранителям обличительные показания на своего куратора и подрывную работу в интересах рф.
Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
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