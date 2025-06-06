Автомобиль взорвался в Одесской области, есть жертва
Киев • УНН
В Одесской области в Березовском районе произошел взрыв автомобиля. На месте происшествия погиб один человек, информация о пострадавших уточняется.
В Одесской области взорвался автомобиль. Как сообщили в полиции Одесской области, есть жертва, передает УНН.
Детали
Взрыв авто произошел в Березовском районе Одесской области.
В настоящее время известно о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции.
Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто20.02.25, 17:52 • 35610 просмотров