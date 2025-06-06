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Шахед-136

Автомобиль взорвался в Одесской области, есть жертва

Киев • УНН

 • 478 просмотра

В Одесской области в Березовском районе произошел взрыв автомобиля. На месте происшествия погиб один человек, информация о пострадавших уточняется.

Автомобиль взорвался в Одесской области, есть жертва

В Одесской области взорвался автомобиль. Как сообщили в полиции Одесской области, есть жертва, передает УНН.

Детали

Взрыв авто произошел в Березовском районе Одесской области.

В настоящее время известно о гибели одного человека. Информация о пострадавших уточняется 

- сообщили в полиции.

 На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции. 

Взрыв в Одессе: сдетонировал неизвестный предмет, повреждены три авто20.02.25, 17:52 • 35610 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Одесская область
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