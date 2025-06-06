Автівка вибухнула в Одеській області, є жертва
Київ • УНН
В Одеській області в Березівському районі стався вибух автомобіля. На місці події загинула одна людина, інформація щодо потерпілих уточнюється.
В Одеській області вибухнула автівка. Як повідомили у поліції Одеської області, є жертва, передає УНН.
Деталі
Вибух авто стався в Березівському районі Одеської області.
Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється
На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції.
Вибух в Одесі: здетонував невідомий предмет, пошкоджено три авто20.02.25, 17:52 • 35611 переглядiв