Удар КАБами по Днепропетровской области: погиб мужчина, повреждены дома и детсад

В результате удара российских террористов по Днепропетровской области погиб мужчина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, трагедия произошла в Межевской громаде Синельниковского района.

Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким - написал Лысак.

Он добавил, что среди повреждений – 5 частных домов и детский сад.

Напомним

Накануне ночью Днепропетровщина пережила комбинированную атаку. Сбиты 6 ракет и 27 БПЛА. В Днепре ранены две женщины, повреждены инфраструктура, предприятие и учебное заведение. В Павлограде повреждены предприятие и дома.

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