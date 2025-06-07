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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

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Шахед-136

Удар КАБами по Днепропетровской области: погиб мужчина, повреждены дома и детсад

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Российская атака КАБами привела к гибели местного жителя в Межевской громаде Синельниковского района. Повреждены пять частных домов и детский сад.

Удар КАБами по Днепропетровской области: погиб мужчина, повреждены дома и детсад

В результате удара российских террористов по Днепропетровской области погиб мужчина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, трагедия произошла в Межевской громаде Синельниковского района.

Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким

- написал Лысак.

Он добавил, что среди повреждений – 5 частных домов и детский сад.

Напомним

Накануне ночью Днепропетровщина пережила комбинированную атаку. Сбиты 6 ракет и 27 БПЛА. В Днепре ранены две женщины, повреждены инфраструктура, предприятие и учебное заведение. В Павлограде повреждены предприятие и дома.

В Днепре взорвали авто прокурора: задержаны агенты рф, совершившие теракт07.06.25, 17:32 • 3712 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Днепропетровская область
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