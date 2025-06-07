Удар КАБами по Днепропетровской области: погиб мужчина, повреждены дома и детсад
Киев • УНН
Российская атака КАБами привела к гибели местного жителя в Межевской громаде Синельниковского района. Повреждены пять частных домов и детский сад.
В результате удара российских террористов по Днепропетровской области погиб мужчина. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, трагедия произошла в Межевской громаде Синельниковского района.
Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким
Он добавил, что среди повреждений – 5 частных домов и детский сад.
Напомним
Накануне ночью Днепропетровщина пережила комбинированную атаку. Сбиты 6 ракет и 27 БПЛА. В Днепре ранены две женщины, повреждены инфраструктура, предприятие и учебное заведение. В Павлограде повреждены предприятие и дома.
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