Учасник Кубка світу з гірськолижного спорту та його подруга розбилися на італійській горі
Київ • УНН
Гірськолижник Жан-Даніель Перссон і його подруга Еліза Арліан трагічно загинули в результаті нещасного випадку в горах на горі Цербіон в Італії.
Учасник чемпіонату світу з гірськолижного спорту Жан-Деніель Пессон і його подруга Еліза Арліан розбилися на горі Цербіон в Італії на висоті близько 2300 футів. Про це УНН пише з посиланням на Тoday.com.
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28-річний член італійської національної збірної зі швидкісних лиж Жан-Деніель Пессон і 26-річна лижна інструкторка і шкільна вчителька Еліза Арліан загинули в результаті трагічного нещасного випадку в горах.
Нещасний випадок стався на вершині курортного селища Шамполук в італійській долині Аоста.
Коли вони не повернулися з вершини, їхня сім'я зателефонувала в службу порятунку, яка негайно відправила вертольоти. Пошуки проводили три екіпажі, в тому числі альпійські рятувальники, поліція і пожежники, повідомляє Rai. Сигнали їхніх мобільних телефонів були виявлені. Рятувальники знайшли їх все ще зв'язаними разом. Це звичайна практика для альпіністів - зв'язувати себе разом.
Пессон був учасником Кубку світу 2021 року, посів 15-е місце в остаточному рейтингу, а на чемпіонаті світу 2022 року він зайняв 22-е місце. Він був гірським гідом-початківцем.
Два молодих життя обірвав нещасний випадок на горі, яка була їхньою пристрастю. У цей момент глибокої скорботи ми висловлюємо свою близькість сім'ям, їхнім друзям і всій спортивній спільноті, міцно обіймаючи їх з любов'ю і співчуттям
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