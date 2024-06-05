Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов нарушают права владельцев банков, включая право на беспрепятственное владение имуществом, из-за отсутствия надлежащего судебного контроля за их действиями, что приводит к потенциальным злоупотреблениям и невозможности эффективно обжаловать решение о выводе банков с рынка или их ликвидации.

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В Херсонской области российская армия атаковала село Ингулец, ранив двух мужчин в возрасте 58 и 47 лет во время доставки гуманитарной помощи, которые были госпитализированы для лечения.

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