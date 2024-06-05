Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе

Участник чемпионата мира по горнолыжному спорту Жан-Дэниэль Пессон и его подруга Элиза Арлиан разбились на горе Цербион в Италии на высоте около 2300 футов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Тoday.com.

Детали

28-летний член итальянской национальной сборной по скоростным лыжам Жан-Дэниэль Пессон и 26-летняя лыжная инструкторша и школьная учительница Элиза Арлиан погибли в результате трагического несчастного случая в горах.

Несчастный случай произошел на вершине курортного поселка Шамполук в итальянской долине Аоста.

Когда они не вернулись с вершины, их семья позвонила в Службу спасения, которая немедленно отправила вертолеты. Поиски проводили три экипажа, в том числе альпийские спасатели, полиция и пожарные, сообщает Rai. Сигналы их мобильных телефонов были обнаружены. Спасатели нашли их все еще связанными вместе. Это обычная практика для альпинистов-связывать себя вместе.

Песен был участником чемпионата мира 2021 года, занял 15-е место в финальном рейтинге, а на чемпионате мира 2022 года он занял 22-е место. Он был начинающим горным гидом.

Две молодых жизни оборвал несчастный случай на горе, которая была их страстью. В этот момент глубокой скорби мы выражаем нашу близость семьям, их друзьям и всему спортивному сообществу, крепко обнимая их с любовью и состраданием - написал в президент Регионального совета долины Аоста Альберто Бертин.

Напомним

Два лыжника погибли и один был спасен после того, как попал под лавину возле пика Лоун пик на хребте Восатч к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта в США.

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