Учасник переговорів між Україною і рф Умєров спростував повідомлення про його нібито отруєння
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. ЗМІ повідомили про нібито отруєння учасника української делегації у перемовинах з росією, народного депутата Рустема Умєрова. Політик спростував цю інформацію, пише УНН.
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“Коментуючи наперед посилання сумнівних «змі»: зі мною все гаразд. «Не читайте до обеда советских газет». Будь ласка, не довіряйте неперевіреним джерелам інформації. Інформаційна війна у нас так само активно продовжується”, - наголосив він.
Що було раніше
Сьогодні зранку російське видання “Агентство.Новости” повідомило, що член української делегації на переговорах із росією нібито став жертвою отруєння. Видання писало, що учасника української делегації Рустема Умєрова було імовірно отруєно.