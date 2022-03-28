Участник переговоров между Украиной и рф Умеров опроверг сообщения о его якобы отравлении

Цитата

“Комментируя заранее ссылки сомнительных "сми": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет". Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации. Информационная война у нас так же активно продолжается”, - подчеркнул он.

Что было ранее

Сегодня утром российское издание “Агентство.Новости” сообщило, что член украинской делегации на переговорах с россией якобы стал жертвой отравления. Издание писало, что участник украинской делегации Рустем Умеров был предположительно отравлен.