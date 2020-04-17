У ЗСУ зафіксували новий випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок 17 квітня, у Збройних силах України зареєстровано вже 29 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 07:00 17 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 2 летальні. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 277 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 24 особи", - йдеться у повідомленні.
Так, за добу підтверджено 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
"Військовослужбовець однієї з військових частин Одеської області з 13 квітня 2020 року проходив лікування у домашніх умовах з діагнозом ГРЗ. 16 квітня 2020 року у зв’язку з погіршенням стану здоров’я, за бажанням військового, був госпіталізований до інфекційної лікарні міста Одеса, тест ПЛР позитивний від 16 квітня 2020 року. Стан стабільний", - зазначається у повідомленні.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Збройних Силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу.