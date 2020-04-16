У Збройних силах зафіксовано другу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"... сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
За даними Командування медсил, перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня (підвищена температура та утруднене дихання).
"У зв’язку з погіршенням самопочуття 8.04.2020 він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР тестування 12.04.2020. Сьогодні 16.04.2020 о 10.20. він помер", - йдеться у повідомленні.
За наявної інформації у чоловіка окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання, додали у Командуванні медсил.
Нагадаємо, на ранок 16 квітня у Збройних силах України зареєстровано вже 28 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.