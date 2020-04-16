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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Вооруженных силах зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Вооруженных силах зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13656 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"... сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По данным командования медсил, первые признаки болезни у него появились еще 1 апреля (повышенная температура и затрудненное дыхание).

"В связи с ухудшением самочувствия 8.04.2020 он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение. Заболевание острой респираторной болезни COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12.04.2020. Сегодня 16.04.2020 в 10.20. он умер", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни Covid-19 были сопутствующие заболевания, добавили в Командовании медсил.

Напомним, на утро 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 28 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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