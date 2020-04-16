Кількість випадків COVID-19 у ЗСУ зросла до 28
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На ранок 16 квітня у Збройних силах України зареєстровано вже 28 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 16 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 28 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 274 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 40 осіб", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за добу підтверджено 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
"У військовослужбовця Чернівецького гарнізону, який на початку квітня мав контакти із особами, які прибули з-за закордону та із 5 квітня 2020 року знаходився на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. 10 квітня 2020 року вийшов на службу, але при цьому було виявлено підвищення температури, внаслідок чого був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби", - зазначається у повідомленні.
Також троє військовослужбовців різних військових частин Запорізького гарнізону, які з 9 квітня 2020 року знаходилися на самоізоляції у зв’язку з контактом з інфікованою особою. Стан здоров’я задовільний, продовжують лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.
"У працівника Збройних Сил України Харківського гарнізону, що з 13 квітня 2020 року, відповідно до рекомендацій сімейного лікаря, знаходилась на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Стан здоров’я задовільний, продовжує лікування у домашніх умовах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 4161 випадок COVID-19, з них 116 - летальні.