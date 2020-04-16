Количество случаев COVID-19 в ВСУ возросло до 28
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На утро 16 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 28 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 лица. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
"У военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за границы и с 5 апреля 2020 года находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля 2020 года вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы", - отмечается в сообщении.
Также трое военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, с 9 апреля 2020 года находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
"У работника Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, с 13 апреля 2020 года, в соответствии с рекомендациями семейного врача, находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 4161 случай COVID-19, из них 116 - летальные.