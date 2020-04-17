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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 48079 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В ВСУ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

В ВСУ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13533 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро 17 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 7:00 17 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. В изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человек", - говорится в сообщении.

Так, за сутки подтвержден 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля 2020 года проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля 2020 года в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16 апреля 2020 года. Состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.

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