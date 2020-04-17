В ВСУ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро 17 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 17 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. В изоляции (в том числе самоизоляции) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человек", - говорится в сообщении.
Так, за сутки подтвержден 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
"Военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля 2020 года проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля 2020 года в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16 апреля 2020 года. Состояние стабильное", - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось в УНН, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.