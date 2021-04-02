У ЗСУ назвали втрати окупантів на Донбасі за березень

Деталі

Із 1 березня до 1 квітня російсько-окупаційні війська, зі слів пресофіцера ЗСУ, загалом втратили 61 особу – 24 загиблих та 37 поранених.

"Безповоротні (200) - 24 (не бойові 21, бойові 3); санітарні (300) - 37 (не бойові 34, бойові 3)", - повідомив пресофіцер.

За його даними, з 27 липня 2020 року по теперішній час втрати противника становлять 405 осіб - 185 загиблих (не бойові 177, бойові 8), 220 поранених (не бойові 213, бойові 7).

Також було знищено 12 одиниць ворожої техніки. Зокрема, йдеться про 6 безпілотників, одну бойову броньовану машину (ББМ) і 5 одиниць АТТ.

Доповнення

За даними Сергія Нещадима, із 1 лютого до 1 березня російсько-окупаційні війська загалом втратили 37 осіб - 19 загиблих та 18 поранених.

Додамо, останнім часом на Донбасі - загострення ситуації. Президент Володимир Зеленський констатував, що ескалація помітна з початку року. За його даними, у лавах українських військових 20 загиблих і 57 поранених - тільки за перші місяці.