Гра м’язами у форматі військових навчань: Зеленський про нарощування російських військ на кордоні з Україною

Цитата

“Питання війни та миру на сьогодні я розділив би на два пункти. Насамперед — про Донбас. Так, ескалація помітна з початку року. 20 загиблих і 57 поранених — тільки за перші місяці. Така ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Нашої України”, — написав Зеленський.

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За його словами, санкції проти Віктора Медведчука, голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донбас і окупував Крим.

“Це зрозуміло. Як зрозуміло й те, що ми хотіли б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше — як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців у нас було в десятки разів менше поранених і загиблих. І ми над цим працюємо”, — зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що другий пункт — це нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною.

“Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону — це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас — тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія — це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава — це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій”, — написав Зеленський.

Він зауважив, що процес перемовин щодо миру нелегкий.

“Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як Президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія — обов’язково мир і повернення наших людей і територій”, — зазначив Президент.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія здійснює поступове нарощення військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.



Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення Операції об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України заявивши, що це не повинно нікого турбувати.