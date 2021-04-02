В ВСУ назвали потери оккупантов на Донбассе за март
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В течение марта 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери - в количестве 61 человека, из которых 24 - необратимые. Об этом сообщил в Twitter пресс-офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в пятницу, 2 апреля, передает УНН.
Детали
С 1 марта до 1 апреля российский-оккупационные войска, по словам пресс-офицера ВСУ, в общем потеряли 61 человека - 24 погибших и 37 раненых.
"Безвозвратные (200) - 24 (не боевые 21, боевые 3), санитарные (300) - 37 (не боевые 34, боевые 3)", - сообщил пресс-офицер.
По его данным, с 27 июля 2020 года по настоящее время потери противника составляют 405 человек - 185 погибших (не боевые 177, боевые 8), 220 раненых (не боевые 213, боевые 7).
Также было уничтожено 12 единиц вражеской техники. В частности, речь идет о 6 беспилотниках, одной боевой бронированной машине (ББМ) и 5 единицах АТТ.
Дополнение
По данным Сергея Нещадима, с 1 февраля по 1 марта российско-оккупационные войска вообще потеряли 37 человек - 19 погибших и 18 раненых.
Добавим, в последнее время на Донбассе - обострение ситуации. Президент Владимир Зеленский констатировал, что эскалация заметна с начала года. По его данным, в рядах украинских военных 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы.