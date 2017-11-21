У зоні пошуку аргентинської субмарини зафіксували вогні сигнальних ракет

Е. Бальбі повідомив, що зараз кілька судів намагаються знайти, звідки могли бути запущені сигнальні ракети.

У той же час він зазначив, що екіпаж субмарини мав випустити сигнальні ракети іншого кольору, підводні човни зазвичай використовують червоні і зелені вогні.

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За словами представника ВМС, в зоні пошуку також був знайдений порожній рятувальний пліт. У ВМС встановили, що він не належав борту підводного човна.

Нагадаємо, 17 листопада неподалік берегів Аргентини зник бойовий підводний човен "Сан-Хуан" ВМС країни з 44 членами екіпажу на борту.