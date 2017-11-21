В зоне поиска аргентинской субмарины зафиксировали огни сигнальных ракет

Е. Бальбо сообщил, что сейчас несколько судов пытаются найти, откуда могли быть запущены сигнальные ракеты.

В то же время он отметил, что экипаж субмарины был выпустить сигнальные ракеты другого цвета, подводные лодки обычно используют красные и зеленые огни.

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По словам представителя ВМС, в зоне поиска также был найден пустой спасательный плот. В ВМС установили, что он не принадлежал борту подводной лодки.

Напомним, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.