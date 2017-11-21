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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 24857 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 53995 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73424 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79630 просмотра

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В зоне поиска аргентинской субмарины зафиксировали огни сигнальных ракет

В зоне поиска аргентинской субмарины зафиксировали огни сигнальных ракет

Киев  •  УНН

 • 12081 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Самолет ВМС США зафиксировал белые сигнальные ракеты в зоне поиска пропавшего аргентинской подводной лодки. Об этом сообщил во вторник представитель ВМС страны Энрике Бальбо, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Е. Бальбо сообщил, что сейчас несколько судов пытаются найти, откуда могли быть запущены сигнальные ракеты.

В то же время он отметил, что экипаж субмарины был выпустить сигнальные ракеты другого цвета, подводные лодки обычно используют красные и зеленые огни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВМС Аргентины заявили, что зафиксирован шум не связан с пропавшей субмариной

По словам представителя ВМС, в зоне поиска также был найден пустой спасательный плот. В ВМС установили, что он не принадлежал борту подводной лодки.

Напомним, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.

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