В зоне поиска аргентинской субмарины зафиксировали огни сигнальных ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Самолет ВМС США зафиксировал белые сигнальные ракеты в зоне поиска пропавшего аргентинской подводной лодки. Об этом сообщил во вторник представитель ВМС страны Энрике Бальбо, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Е. Бальбо сообщил, что сейчас несколько судов пытаются найти, откуда могли быть запущены сигнальные ракеты.
В то же время он отметил, что экипаж субмарины был выпустить сигнальные ракеты другого цвета, подводные лодки обычно используют красные и зеленые огни.
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По словам представителя ВМС, в зоне поиска также был найден пустой спасательный плот. В ВМС установили, что он не принадлежал борту подводной лодки.
Напомним, 17 ноября у берегов Аргентины исчез боевой подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС страны с 44 членами экипажа на борту.