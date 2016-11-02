У жовтні 2016 року пасажиропотік аеропорту “Бориспіль” зріс на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У жовтні 2016 року в порівнянні з жовтнем 2015 року, тобто за рік, пасажиропотік аеропорту “Бориспіль” збільшився на 20%. Про це УНН повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
Протягом жовтня 2016 року аеропорт “Бориспіль” обслужив 797,4 тис. пасажирів, що на 20% більше ніж у жовтні 2015 року та на 42% більше ніж у жовтні 2014 року.
Водночас, за 10 місяців поточного року аеропорт обслужив 7,264 млн пасажирів, що на 16% перевищує показники аналогічного періоду минулого року та 23% показники 2014 року. При цьому, кількість трансферних пасажирів за 10 місяців зросла на 47% і склала 1,899 млн пасажирів.
У відомстві зазначили, що одним із ключових факторів, який забезпечив зростання зазначених показників, став розвиток базової авіакомпанії аеропорту “Бориспіль” — МАУ, яка є драйвером зростання аеропорту.