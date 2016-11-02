В октябре 2016 года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" вырос на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В октябре 2016 года в сравнении с октябрем 2015 года, то есть за год, пассажиропоток аэропорта "Борисполь" увеличился на 20%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".
В течение октября 2016 года аэропорт "Борисполь" обслужил 797,4 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в октябре 2015 года и на 42% больше, чем в октябре 2014 года.
В то же время, за 10 месяцев текущего года аэропорт обслужил 7,264 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и 23% показатели 2014 года. При этом, количество трансферных пассажиров за 10 месяцев выросло на 47% и составило 1,899 млн пассажиров.
В ведомстве отметили, что одним из ключевых факторов, который обеспечил рост указанных показателей, стало развитие базовой авиакомпании аэропорта "Борисполь" - МАУ, которая является драйвером роста аэропорта.