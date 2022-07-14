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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Житомирській області авто лісників підірвалося на міні: є загиблі та поранені

У Житомирській області авто лісників підірвалося на міні: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 185203 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні у Житомирській області автомобіль лісників підірвався на міні. У результаті вибуху двоє людей загинули. Про це повідомляє очільник Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк в Facebook, інформує УНН.

Деталі

Трагічний інцидент трапився в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства. Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух.

Цитата

"Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями", - ідеться в повідомленні.

Доповнення 

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що в області на одній з доріг підірвалася автівка на міні, яку заклали російські окупанти. Троє людей загинули, один поранений.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що у Одеській області на берег викинуло чергову міну яка здетонувала та зруйнувала пляжні будинки.

Українські Національні Новини

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