У Житомирській області авто лісників підірвалося на міні: є загиблі та поранені

Деталі

Трагічний інцидент трапився в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства. Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух.

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"Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів. Ступінь тяжкості поранень визначається лікарями", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що в області на одній з доріг підірвалася автівка на міні, яку заклали російські окупанти. Троє людей загинули, один поранений.

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що у Одеській області на берег викинуло чергову міну яка здетонувала та зруйнувала пляжні будинки.