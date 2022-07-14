В Житомирской области авто лесников подорвалось на мине: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня в Житомирской области автомобиль лесников подорвался на мине. В результате взрыва два человека погибли. Об этом сообщает глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк в Facebook, информирует УНН.
Детали
Трагический инцидент произошел в лесах Народицкого специализированного лесного хозяйства. Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв.
Цитата
"Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Степень тяжести ранений определяется врачами", – говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Сумской ОВА (ОДА) Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что в области на одной из дорог подорвался автомобиль на мине, которую заложили российские оккупанты. Три человека погибли, один ранен.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что в Одесской области на берег выбросило очередную мину сдетонировавшую и разрушившую пляжные дома.