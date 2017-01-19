У Житомирі заарештували підозрюваного у розбещенні неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Поліція заарештувала підозрюваного у розбещенні 10-річної дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Встановлено, що 55-річний чоловік наприкінці листопада минулого року вчинив розпусні дії відносно 10-річної дитини.
Після проведення першочергових слідчих дій чоловік виїхав з міста, і його місце перебування поліцейським відомо не було. Відтак підозрюваного було оголошено у розшук.
Схожого за орієнтуванням чоловіка патрульні поліцейські затримали 18 січня на запорізькому вокзалі та передали житомирським колегам.
Сьогодні, 19 січня, чоловікові офіційно повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту із можливістю внесення грошової застави у сумі 500 тисяч гривень.
Триває подальше розслідування кримінального провадження за ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років.