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В Житомире арестовали подозреваемого в развращении несовершеннолетней

В Житомире арестовали подозреваемого в развращении несовершеннолетней

Киев • УНН

 • 7136 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Полиция арестовала подозреваемого в развращении 10-летнего ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Установлено, что 55-летний мужчина в конце ноября прошлого года совершил развратные действия в отношении 10-летнего ребенка.

После проведения первоочередных следственных действий мужчина уехал из города, и его местонахождение полицейским известно не было. Поэтому подозреваемый был объявлен в розыск.

Похожего по ориентировке человека патрульные полицейские задержали 18 января на запорожском вокзале и передали житомирским коллегам.

Сегодня, 19 января, мужчине официально сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 000 гривен.

Продолжается дальнейшее расследование уголовного производства по ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

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