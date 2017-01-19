В Житомире арестовали подозреваемого в развращении несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Полиция арестовала подозреваемого в развращении 10-летнего ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Установлено, что 55-летний мужчина в конце ноября прошлого года совершил развратные действия в отношении 10-летнего ребенка.
После проведения первоочередных следственных действий мужчина уехал из города, и его местонахождение полицейским известно не было. Поэтому подозреваемый был объявлен в розыск.
Похожего по ориентировке человека патрульные полицейские задержали 18 января на запорожском вокзале и передали житомирским коллегам.
Сегодня, 19 января, мужчине официально сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 000 гривен.
Продолжается дальнейшее расследование уголовного производства по ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.